В России выявили 58 305 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 58 305 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 4 216 заболевшим.

По данным Оперштаба, за сутки выздоровели 49 962 пациента. Всего коронавирусом в РФ переболели 19 344 838 человек.

Также сообщается о 107 умерших в связи с диагностированной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала научное и врачебное сообщества решать задачу по снижению смертности от коронавирусной инфекции до нуля. Представитель кабмина назвала эту проблему сложной, но отметила, что необходимо стремиться ее решить.