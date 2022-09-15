Голикова призвала свести смертность от COVID-19 к нулю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Одной из главных и сложнейших задач, стоящих перед учеными и врачами, является снижение смертности от коронавирусной инфекции до нуля, чтобы летальный исход при COVID-19 был просто невозможен, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Благодаря вам, коллегам из системы здравоохранения, науки мы научились защищаться, но не могу сказать, что научились защищаться на 100%. Потому что, к сожалению, люди продолжают умирать. И наша с вами задача, наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни", – сказала она.

По словам Голиковой, эта задача является чрезвычайно сложной и практически нереализуемой, однако наука и здравоохранение должны стремиться к ее выполнению.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аданом Гебрейесус сообщил, что количество случаев смерти от коронавируса в мире снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года. По его словам, уже можно рассчитывать на скорое окончание пандемии COVID-19.