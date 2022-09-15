Голикова призвала свести смертность от COVID-19 к нулю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Одной из главных и сложнейших задач, стоящих перед учеными и врачами, является снижение смертности от коронавирусной инфекции до нуля, чтобы летальный исход при COVID-19 был просто невозможен, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.
"Благодаря вам, коллегам из системы здравоохранения, науки мы научились защищаться, но не могу сказать, что научились защищаться на 100%. Потому что, к сожалению, люди продолжают умирать. И наша с вами задача, наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни", – сказала она.
По словам Голиковой, эта задача является чрезвычайно сложной и практически нереализуемой, однако наука и здравоохранение должны стремиться к ее выполнению.
Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аданом Гебрейесус сообщил, что количество случаев смерти от коронавируса в мире снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года. По его словам, уже можно рассчитывать на скорое окончание пандемии COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: