"Тайны нашей эстрады": "Калина красная"

Яну Френкелю были готовы подпевать и электрички, и фабрики, и маленькие села, и огромные города. Он мог воплотить в музыке все, что угодно, – от стремительной погони до глубокой печали.

Он написал сотни популярных песен. Но только одна из них действительно ушла в народ. Какая встреча сделала Френкеля известным эстрадным композитором? Зачем Ян Абрамович единственный раз в жизни сбрил усы? И почему песня Френкеля "Калина красная" вдруг оказалась русской народной? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".