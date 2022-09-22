"Тайны нашей эстрады": как Сергей Беликов нашел свое счастье

Голос Сергея Беликова называли божественным, а его характер – адским. Он не боялся уходить и не стеснялся возвращаться. Но лишь оставшись в одиночестве, получил то, что искал.

Что в свое время спасало юношу от физической расправы? Как работа в колхозе помогла профессиональной карьере певца? И почему Сергей Беликов ушел из популярнейшей группы "Аракс"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".