Брат Моисеева выступил против кремации певца

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач выступил против того, чтобы певца кремировали, сообщает 5-tv.ru.
"Не надо делать кремацию! Не надо никому этой экономии! Он заработал себе достаточно, чтобы его похоронили так, как это полагается – по-христиански", – заявил он.
Толкач выразил мнение, что Моисеева нужно похоронить на кладбище в Могилеве рядом с мамой. При этом он предположил, что будет сделано так, как захочет и скажет арт-директор певца Сергей Горох.
Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт. Певец Сергей Пенкин заявил, что заслуженного артиста РФ могут похоронить в воскресенье, 2 октября, на Троекуровском кладбище.
Умер заслуженный артист РФ Борис Моисеев
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