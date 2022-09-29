Бориса Моисеева могут похоронить 2 октября

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева могут похоронить в воскресенье, 2 октября, на Троекуровском кладбище, сообщил певец Сергей Пенкин.

"Говорят, в воскресенье на Троекуровском", – сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о прощании и похоронах.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной смерти певца стал третий инсульт.

Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф и киноактер в 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".



Умер заслуженный артист РФ Борис Моисеев

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