Умер певец Борис Моисеев

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, сообщил РИА Новости его арт-директор Сергей Горох.

"Да, это так… Сегодня в 2 часа", – подтвердил он.

Горох добавил, что в настоящее время о датах церемонии прощания и похорон информации нет.

Борис Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер. В 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".

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