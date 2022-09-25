"В главной роли": Светлана Дружинина

Казалось бы, удача сопровождает Светлану Дружинину на всем ее пути. Она – знаменитая на всю страну актриса, успешный режиссер, счастливая жена. Но за всем этим стоит не только и не столько удача, сколько – невероятное восприятие жизни.

Война, эвакуация под Сталинград, бомбежки, потеря отца, трудные послевоенные годы в Москве. Но для Светланы Дружининой эти воспоминания все равно счастливые. Потому что была и радость – от куска хлеба из рук матери, "счастливого билета" в цирк, возможности танцевать на сцене.

Почему юной и талантливой Светлане Дружининой пришлось оставить мечты о цирке? Как она пришла в балет и что помешало ей закончить учебу? Из-за чего успешная и знаменитая актриса перестала сниматься? И что для Светланы Сергеевны значит счастье?

Об этом – в программе "В главной роли".

