Церемония прощания с Борисом Моисеевым состоялась в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым.

Проститься с певцом пришли его родные, друзья и коллеги: артисты Филипп Киркоров, Сергей Пенкин, Николай Басков, Александр Буйнов, Лолита Милявская, Сергей Дроботенко, Клара Новикова и другие.

Поклонники Моисеева возложили к гробу певца белые и красные розы, лилии и бумажные кораблики. Похоронят певца на том же кладбище.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт.

Борис Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф и киноактер в 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!