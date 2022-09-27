Как шоу-бизнес отреагировал на смерть Бориса Моисеева

27 сентября на 69-м году жизни скончался певец Борис Моисеев. Причиной смерти стал третий в его жизни инсульт. В последние годы из-за проблем со здоровьем он практически не появлялся на публике. Расскажем, каким запомнится один из самых ярких исполнителей российской эстрады.

"Самое главное – добрый человек"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Борис Моисеев умер в районе 14:00 в собственной квартире, сообщил его арт-директор Сергей Горох. Именно он нашел лежащего на полу артиста и вызвал скорую, но врачи уже ничего не могли сделать. Предварительно, причиной смерти стал инсульт.

Алла Пугачева, которая была близкой подругой артиста, в своих соцсетях подчеркнула, что Моисеев был предан друзьям и своему делу. "Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай", – написала она.

Филипп Киркоров рассказал, что его первая видеоработа была создана под руководством Моисеева. "Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти. Так же, как и наша дружба длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг", – написал певец в соцсетях.

Соболезнования родным и близким выразил народный артист РСФСР Владимир Винокур. В беседе с ТАСС он назвал Бориса Моисеева прекрасным певцом и добрым человеком.





Владимир Винокур народный артист РСФСР Мы одно поколение, мы работали вместе, я помню его как прекрасного танцовщика и певца, а самое главное – доброго человека. Боря тяжело болел и очень мучился.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Бориса Моисеева светлым, добрым и порядочным человеком. Он также выразил соболезнования его близким и друзьям, сообщает "Газета.ру". "Очень жаль. Видите, он еще так долго мучился своей болезнью. В последнее время мы не близко общались. Он был крайне порядочным человеком. Вот и все. У меня очень хорошие воспоминания о нем", – отметил Пригожин.

Певец Сергей Пенкин во время разговора со "Звездой" сказал, что в шоке от смерти Моисеева. Произошедшее он назвал ужасной новостью. "Самые большие соболезнования. Он очень много сделал для сцены, главным образом для балетной, как режиссер программ. Даже не знаю, что сказать..." – отметил он.

Российская певица и актриса Ирина Епифанова сотрудничала с Моисеевым в 1990-е годы. Она рассказала, что он собирал хорошие команды и ставил интересные номера.

"Он всегда очень внимательно относился к своим артистам. Он контролировал все в плане гастролей, чтобы все было организовано. И никогда не бросал своих артистов в непонятной и неизведанной ситуации. Всегда был очень заботливым в этом отношении. Мы общались где-то до 2011 года. Он приходил ко мне на спектакли в Театр киноактера и очень хвалил", – вспомнила она.

Прирожденный шоумен

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в белорусском городе Могилеве на территории тюрьмы: мать певца отбывала там срок по политической статье. Отец же в его воспитании никакого участия не принимал.

С детства в его жизни были танцы: Моисеев брал первые уроки в студии Могилевского дома культуры. Повзрослев, он не бросил свое увлечение, а в 1964 году поступил в Белорусское государственное хореографическое училище в Минске на отделение классического танца. Отучившись, он работал артистом балета в Харьковском академическом театре оперы и балета имени Лысенко, а позднее стал его хореографом-постановщиком.

В танцах Моисеев достиг больших высот. К концу 1980-х он уже выступал за рубежом со своим трио "Экспрессия", а также поработал с Аллой Пугачевой, с которой затем дружил до конца жизни. Впоследствии Моисеев уехал на заработки в США, а в начале 1990-х вернулся в Россию и за несколько лет поставил немало уникальных для того времени шоу-спектаклей с участием лучших артистов.

Но большинству зрителей Моисеев известен в первую очередь как эпатажный эстрадный певец. За свою карьеру он записал с десяток альбомов, многие его песни стали хитами, например "Голубая луна" и "Щелкунчик", которые Моисеев исполнил в дуэте с Николаем Трубачом.

В 2006-м артист получил звание заслуженного. Становился лауреатом премий "Песня года" и "Золотой граммофон".

В 2010 году Моисеев перенес первый инсульт. У него обездвижилась левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Примерно через полгода он сумел вернуться к творчеству, но в полной мере восстановиться после этого удара не получилось. В 2015-м Моисеева ударил микроинсульт, поэтому последние годы артист жил, практически отгородившись от мира.

Редакция Москвы 24 приносит соболезнования родным, друзьям и поклонникам Бориса Моисеева.

