Певица Епифанова выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Моисеева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Российская певица и актриса Ирина Епифанова в разговоре с Москвой 24 назвала певца Бориса Моисеева общительным, веселым и заботливым человеком, который никогда не бросит в трудной ситуации.
"Он очень был общительный, веселый всегда, шутливый. Он никогда не бросал артиста в трудной ситуации на гастролях. Я, помню, ездила в Белоруссию и опоздала на поезд. И он вместе с Махмудом Эсамбаевым переправлял меня сперва через белорусскую границу, а затем и литовскую. Мы ездили выступать в Литву. Он всегда очень внимательно относился к своим артистам. Он контролировал все в плане гастролей, чтобы все было организовано. И никогда не бросал своих артистов в непонятной и неизведанной ситуации. Всегда был очень заботливым в этом отношении", – подчеркнула Епифанова.
По словам артистки, Моисеев был в первую очередь профессиональным танцором, у него была народная школа, а также танцевальный коллектив трио "Экспрессия". Ему удавалось собирать хорошие команды и ставить интересные номера.
"Вообще я считаю, что в 90-е годы в плане шоу он был просто молодец", – заключила певица.
Ирина Епифанова сотрудничала с Борисом Моисеевым с 1991 по 2000 год, в частности, выступая с номерами в программе "Борис Моисеев и его леди".
Ранее стало известно, что певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Арт-директор артиста Сергей Горох добавил, что в настоящее время о датах церемонии прощания и похорон информации нет.
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