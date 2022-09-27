В Москве прошел спецпоказ "Сердце пармы"

В Москве прошел спецпоказ новой российской экшен-драмы "Сердце пармы". Это кино о том, как усилиями князя Ивана III из разрозненных княжеств сформировалась Русь.

Изначально "Сердце Пармы" – это роман Алексея Иванова. Книгу планировали экранизировать еще в 2005 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.