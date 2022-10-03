"Звезды советского экрана": Наталья Кустинская

В апреле 1965 года улыбки миллионов мужчин были ярче весеннего солнца, так как на обложке главного советского журнала о кино появилась Наталья Кустинская. Ей посвящал стихи Владимир Высоцкий, а Муслим Магомаев предлагал руку и сердце. Чудесным образом складывается роман золотоволосой дивы и с кинематографом. Но это – пока. Все встанет с ног на голову чуть позже.

Почему Наталью Кустинскую почти не снимал ее муж-режиссер? Какой "дельный" совет дала актрисе Валентина Титова? После чего Кустинская появилась на обложке зарубежного журнала? Что правда, а что вымысел в отношениях Натальи Кустинской и Натальи Фатеевой? Кто еще в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" разговаривает голосом Кустинской и почему ее не выпустили за границу? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

