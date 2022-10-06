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Культура

"Ночная смена": фильм "Чудо" от Netflix и продажа Twitter

"Ночная смена": фильм "Чудо" от Netflix и продажа Twitter

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Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

В этом выпуске они рассказали о том, что Илон Маск снова собирается купить Twitter, поговорили о новом фильме "Чудо" от Netflix. Также ведущие обсудили, как в Minecraft воссоздали еще одну вселенную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Ночная смена
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