"Ночная смена": фильм "Чудо" от Netflix и продажа Twitter

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

В этом выпуске они рассказали о том, что Илон Маск снова собирается купить Twitter, поговорили о новом фильме "Чудо" от Netflix. Также ведущие обсудили, как в Minecraft воссоздали еще одну вселенную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.