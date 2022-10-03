"The City": октябрьские новинки кино и сериалов

Команда "The City" сделала подборку новинок фильмов и сериалов на этой неделе. Например, можно обратить внимание на комедийную драму "Нина", которая вышла на платформе Premier.

После очередного развода Нина остается без денег с тремя детьми и двумя беспомощными бывшими, горе-бизнесменом и странноватым профессором, которых сыграли Сергей Бурунов и Сергей Лавыгин соответственно. Вся компания селится в одну квартиру и пытается жить дружно.

Еще вышел детектив "1703" с Гошей Куценко, его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Это история о Вадике, молодом оперативнике из Москвы, который перебирается в Петербург к возлюбленной. Там устраивается в местную полицию, получает в наставники хмурого алкоголика.

Стоит посмотреть фильм "Пассажиры ночи" с Шарлоттой Генсбур. Героиня недавно развелась с мужем, и теперь ей в одиночку нужно заботиться о детях. Она устраивается на радио в ночное ток-шоу, которое оказывает психологическую поддержку слушателям. На очередном эфире она знакомится с бездомной девушкой. Элизабет решает ей помочь и приглашает жить к себе домой.

Подробнее – в сюжете проекта "The City".