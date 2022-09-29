"Тайны кино": Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко – актриса, которая может все, которой веришь всегда. Чудесным образом она менялась вместе со своими героинями, каждый раз удивляя зрителей, казалось бы, невозможными преображениями.

Дебютировала в кино юная артистка в образе русской красавицы. И никто даже подумать не мог, что дородная девушка когда-нибудь превратится в хрупкую английскую леди.

Как актрисе удалось измениться настолько, что ее не узнавали близкие знакомые? Чем ее обидел Максим Дунаевский? Кем Петр Тодоровский стал для Натальи Андрейченко? Какую просьбу режиссера Квинихидзе она так и не смогла выполнить? Об этом – в программе "Тайны кино".