"Ночная смена": сериал "Интервью с вампиром" и жидкое платье

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие расскажут о новом роботе Tesla за 20 тысяч долларов. Они обсудили, когда выйдет 5 сезон сериала "Йеллоустоун", а также первые серии "Интервью с вампиром". Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик прокомментировали, за какой ролик в Tik-Tok компания Apple уволила вице-президента по закупкам.

Кроме того, ведущие оценили жидкое платье, которое недавно было показано в Париже. Подробности – в программе телеканала Москва 24.