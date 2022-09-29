"Ночная смена": фильм о Мэрилин Монро

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Мэрилин Монро появится в откровенной биографической картине "Блондинка". Ведущие обсудили, почему создатели фильма ездили к ней на кладбище. А еще рассказали об анонсе кино о Росомахе с Хью Джекманом, голосовом сообщении сроком в 500 лет с картины Босха и книге Тома Хэнкса.

Подробности – в программе телеканала Москва 24.