"Вот это любовь!": Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей

Студентка ВГИК Светлана Дружинина бежала по волейбольному полю. И вдруг откуда-то со стороны в Дружинину прилетел мяч. Удар такой сильный, что Светлана свалилась на траву. А когда подняла голову, увидела перед собой высокого парня в модных кедах. И у него в руках – тот самый мяч. "Анатолий Мукасей", – представился он.

Высокая, обаятельная, открытая и остроумная Светлана свела его с ума. Мукасей, как тень, всюду следовал за Дружининой. Помогал нести тяжелую сумку, провожал до дома, галантно распахивал перед ней дверь, подавал руку. Такая преданность покорила Светлану. Ей, правда, хотелось также слышать нежные слова и пылкие романтические признания, но она быстро поняла: ее кавалер не по этой части. Свои чувства он привык доказывать не словом, а делом.

Об этом – в программе "Вот это любовь".