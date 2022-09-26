"Звезды советского экрана": Леонид Харитонов

Март 1957 года. Улицы пронизаны дыханием ранней весны. Именно с ней ассоциируется набирающее силу обновление страны. Его называют "оттепелью". На переднем крае перемен – молодежь. И в жизни, и в кино.
Свежий номер журнала "Советский экран" в рубрике "Творчество молодых" публикует статью о 26-летнем актере, который за каких-то четыре года работы стал главным воплощением нового героя на экране, – о Леониде Харитонове.
Почему Леонид Харитонов пытался отказаться от своей первой роли в кино? Для кого он пел любовную песню в фильме "Солдат Иван Бровкин"? О чем мечтали его поклонницы? Как фильмы с Харитоновым влияли на реальную жизнь? Кому потребовалось продолжение истории об Иване Бровкине? И почему в 60-е годы Харитонов потерял популярность?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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