"Звезды советского экрана": Андрей Ростоцкий

Июнь 1981 года. На обложке журнала "Советский экран" – человек, которого все называют последним гусаром отечественного кино – актер Андрей Ростоцкий.

Его герои на экране лихо гарцуют на лошадях, ставят подлецов к барьеру и целуют дамам ручки. Андрей был таким и вне кадра – невероятно смелым, благородным и очень романтичным. Андрей Ростоцкий-младший – сын очень знаменитого отца, Станислава Ростоцкого. Говорил о нем так: "Он гениальный режиссер кино. А я – режиссер жизни!"

Какая из ролей Андрея Ростоцкого перекликается с биографией его отца? Почему Ростоцкий-младший часто появлялся в кадре с гитарой, но почти не пел за своих героев? Кто еще мог сыграть Дениса Давыдова в фильме "Эскадрон гусар летучих"? Какую из ролей Андрей Ростоцкий называл своим "Гамлетом"? Почему вдруг занялся режиссурой? И как погиб?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

