"Тайны кино": Сергей Никоненко

Сергей Петрович Никоненко – неординарный человек и удивительный актер. Мало кто сыграл в кино больше, чем он. Мало кто сыграл талантливее. Актеру уже 81 год, но он по-прежнему в строю, все так же радует зрителей своими новыми работами.

Но с чего начинался путь актера? Почему его не приняли ни в одно театральное училище? Кто все же разглядел в юном Никоненко актерский потенциал? Какие студенческие работы Сергея Петровича до сих пор помнят во ВГИКе?

Об этом – в программе "Тайны кино".