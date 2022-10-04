"Тайны нашей эстрады": как "Дрозды" Шаинского стали "певчими избранниками России"

Эту песню Владимира Шаинского пела Алла Пугачева – слушатели не обратили внимания. "Дрозды" оказались в репертуаре Эмиля Горовца – их запретили. Они могли навсегда исчезнуть, но на помощь пришла песня крокодила Гены.

Зачем Шаинскому пришлось дважды заканчивать консерваторию? Почему песня о "певчих избранниках" досталась 17-летней Пугачевой? И как мастер текстильного предприятия "Красная Роза" стал хрустальным голосом "Дроздов"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".