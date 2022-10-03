"Тайны кино": "Пароль не нужен"

В 1966 году Юлиан Семенов выпустил роман "Пароль не нужен" – первое произведение о советском разведчике Всеволоде Владимирове. Роман всем понравился, так что Семенову тут же предложили написать по нему сценарий.

В то время никто еще не догадывался, что Всеволод Владимиров вскоре станет всесоюзно любимым персонажем Максимом Исаевым, более известным как Макс Отто фон Штирлиц.

Какая находка помогла Юлиану Семенову выдумать своего Штирлица? Почему актриса Ариадна Шенгелая пропала из картины "Пароль не нужен"? Отчего Родиону Нахапетову пришлось уступить роль Штирлица Вячеславу Тихонову? И как появился на свет главный разведчик советского кинематографа? Об этом – в программе "Тайны кино".