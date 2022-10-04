"Звезды советского экрана": музыка Исаака Дунаевского в кино

В сентябре 1980 года в журнале "Советский экран" входит материал, посвященный человеку-легенде, композитору Исааку Дунаевскому. Статья подписана одним из мэтров советского кино, режиссером Григорием Александровым. Здесь же помещена фотография, где запечатлен момент, как композитор работает с актрисой Любовью Орловой. А сам материал назван так же, как легендарная песня из фильма "Цирк".

Почему Григорий Александров не хотел работать с Исааком Дунаевским? Как композитор выбирал исполнительниц для своих песен? Кто такие "Орловские рысаки"? Почему Лидия Смирнова отказалась выходить замуж за Исаака Дунаевского? Из-за чего на самом деле карьера композитора пошла под откос? И какой фильм принес Дунаевскому главный приз Венецианского кинофестиваля?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".