Москвичам представили культурную программу в выходные

14 и 15 сентября в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет финальный фестиваль проекта "Усадьбы Москвы" – "Музыка в Коломенском: Это Любовь".

Фестиваль исследует тему любви в творчестве, особенно в музыке. Программа включает в себя выступления известных артистов на главной сцене и интерактивную зону с образовательными и развлекательными мероприятиями, такими как лекции, мастер-классы, исторические пикники, игры и диджей-сеты.

А в цирке Никулина на Цветном бульваре с 12 по 15 сентября пройдет международный фестиваль "Артист". В этом году он посвящен русской культуре и гостеприимству. В течение всего фестиваля покажут более 30 уникальных номеров, которые подготовили артисты из России, Китая, Эфиопии, Европы, Латинской Америки и других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.