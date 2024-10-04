Прощание с композитором Вячеславом Добрыниным завершилось на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Прощание с композитором Вячеславом Добрыниным завершилось в похоронном доме "Троекурово".

На церемонии присутствовали российский рок-музыкант Александр Маршал, советский эстрадный певец Лев Лещенко, композитор Юрий Антонов, поэт-песенник и певец Симон Осиашвили, бывший премьер-министр России Сергей Степашин, народный артист РСФСР Владимир Винокур, а также близкие Добрынина и друзья.

"Мы собрались по печальному случаю. Не стало моего товарища по созданию песен. Я был одним из первых, кому Добрынин показал свои песни. И я тогда понял, что он станет замечательным композитором. Мой прогноз состоялся. Он был создателем лучших песен советского периода", – заявил Антонов, добавив, что Добрынин успел поработать со многими поэтами-песенниками, в том числе с Леонидом Дербеневым и присутствовавшим на церемонии Осиашвили.

Винокур, в свою очередь, вспомнил, как познакомился с Добрыниным в 1975 году. По его словам, композитор тогда работал над песней "Прощай", которая прославила Лещенко на всю страну. Юморист добавил, что страна потеряла "величайшего композитора, профессионала и человека".

Композитора похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, где находится "аллея звезд".

Добрынин скончался 1 октября в возрасте 78 лет. По данным СМИ, он умер в одной из московских клиник, куда несколько дней назад был доставлен с инсультом.

За свою карьеру композитор написал около тысячи песен. Среди самых известных – "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина", "Все, что в жизни есть у меня" и другие.

