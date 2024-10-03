"Сити": москвичам рассказали о новинках в кинотеатрах

Российское фэнтези "Василиса и хранители времени". Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Маша Кошкина и Дарья Мороз. Как говорит режиссер картины Павел Лунгин, главная особенность картины в том, что в ней сочетаются старые русские сказки и современные технологии.

Фильм с эко-повесткой "Говорит Земля". Сатирическая комедия о шахтере-предсказателе, который начинает слышать голос Земли. Она просит его сообщить человечеству о надвигающейся катастрофе. Кстати, Земля здесь – полноценный персонаж. Но вот кто ее озвучивает, держат в секрете. Создатели утверждают, что это запоздалый ответ сатирической драме "Не смотрите наверх" 2021 года с Леонардо Ди Каприо.

Следующий фильм, который стоит посмотреть американское драмеди о непринятии себя. "Другой человек" – проект студии А24, которую мы знаем по сериалу "Эйфория". В центре сюжета начинающий актер Эдвард. Он живет в Нью-Йорке и мечтает стать знаменитым. Но есть проблема, его лицо обезображено.

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