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03 октября, 13:30

Культура

"Сити": москвичам рассказали о новинках в кинотеатрах

"Сити": москвичам рассказали о новинках в кинотеатрах

"Звезды советского экрана": Георгий Мартынюк

"Звезды советского экрана": "Мой друг Иван Лапшин"

Актриса Ксения Алферова рассказала о проекте "Литературные посиделки"

Экспозиция необычных кукол откроется в Москве 3 октября

В Москве открылась выставка кукол "Коллекция волшебных историй"

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

В столичном музее Победы началась выставка "История в объективе"

"Сити": более 6 картин по мотивам сказок можно увидеть в Третьяковской галерее

Российское фэнтези "Василиса и хранители времени". Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Маша Кошкина и Дарья Мороз. Как говорит режиссер картины Павел Лунгин, главная особенность картины в том, что в ней сочетаются старые русские сказки и современные технологии.

Фильм с эко-повесткой "Говорит Земля". Сатирическая комедия о шахтере-предсказателе, который начинает слышать голос Земли. Она просит его сообщить человечеству о надвигающейся катастрофе. Кстати, Земля здесь – полноценный персонаж. Но вот кто ее озвучивает, держат в секрете. Создатели утверждают, что это запоздалый ответ сатирической драме "Не смотрите наверх" 2021 года с Леонардо Ди Каприо.

Следующий фильм, который стоит посмотреть американское драмеди о непринятии себя. "Другой человек" – проект студии А24, которую мы знаем по сериалу "Эйфория". В центре сюжета начинающий актер Эдвард. Он живет в Нью-Йорке и мечтает стать знаменитым. Но есть проблема, его лицо обезображено.

Подробнее – в программе "Сити".

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