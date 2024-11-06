"Звезды советского экрана": лучшие роли Ирины Муравьевой

Май 1983 года. В свежем номере журнала "Советский экран" опубликованы итоги традиционного конкурса зрительских симпатий. Лучшей актрисой читатели назвали Ирину Муравьеву за исполнение главной роли в фильме "Карнавал". На одной из обложек была ее фотография. Победительница конкурса снялась вместе с сыновьями: семилетним Даниилом и недавно появившимся на свет Евгением. В реальной жизни Муравьева была счастливой женой и матерью, а в кино, как правило, играла женщин с непростой судьбой.

Как "Будильник" помог Муравьевой получить первую большую роль? Почему она краснела от стыда, когда ее поздравляли с успехом фильма "Москва слезам не верит"? Как ее утвердили на главную роль в фильме "Карнавал" без проб? За что Борис Ельцин обиделся на актрису?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".