Военную технику доставили на Красную площадь к годовщине парада 1941 года

Военную историческую технику доставили на Красную площадь. Она вошла в экспозицию музея под открытым небом, который откроется в столице 7 ноября в честь 83-й годовщины легендарного парада.

Музей под открытым небом займет 25 тысяч квадратных метров. На большом экране покажут реконструированный парад 1941 года, а в инсталляции кинотеатра "Художественный" – исторические фильмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.