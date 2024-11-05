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05 ноября, 14:30

Культура

Военную технику доставили на Красную площадь к годовщине парада 1941 года

Военную технику доставили на Красную площадь к годовщине парада 1941 года

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Военную историческую технику доставили на Красную площадь. Она вошла в экспозицию музея под открытым небом, который откроется в столице 7 ноября в честь 83-й годовщины легендарного парада.

Музей под открытым небом займет 25 тысяч квадратных метров. На большом экране покажут реконструированный парад 1941 года, а в инсталляции кинотеатра "Художественный" – исторические фильмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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