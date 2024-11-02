02 ноября, 15:40Культура
"Звезды советского экрана": "Мир входящему"
В конце лета 1961 года на "Мосфильм" пришла телеграмма, в которой говорилось, что фильм "Мир входящему" взял приз на Венецианском кинофестивале. Несколькими месяцами позже об этой новости написал главный журнал страны о кино "Советский экран".
"Идея снять картину о войне уже давно мучила нас", – поделился на одном из разворотов издания режиссер Владимир Наумов.
Его соавтор Александр Алов добавил: "Скорее даже не о войне, а о той грани, которая отделяет войну от мира".
Из-за чего дрались режиссеры – Александр Алов и Владимир Наумов? Почему в фильме "Мир входящему" не сыграла жена Наумова Эльза Леждей? Какой царский подарок так и не получил Николай Гринько от американцев? Почему советские зрители увидели картину только через пару десятков лет?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".