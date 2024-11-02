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02 ноября, 15:40

Культура

"Звезды советского экрана": "Мир входящему"

"Звезды советского экрана": "Мир входящему"

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В конце лета 1961 года на "Мосфильм" пришла телеграмма, в которой говорилось, что фильм "Мир входящему" взял приз на Венецианском кинофестивале. Несколькими месяцами позже об этой новости написал главный журнал страны о кино "Советский экран".

"Идея снять картину о войне уже давно мучила нас", – поделился на одном из разворотов издания режиссер Владимир Наумов.

Его соавтор Александр Алов добавил: "Скорее даже не о войне, а о той грани, которая отделяет войну от мира".

Из-за чего дрались режиссеры – Александр Алов и Владимир Наумов? Почему в фильме "Мир входящему" не сыграла жена Наумова Эльза Леждей? Какой царский подарок так и не получил Николай Гринько от американцев? Почему советские зрители увидели картину только через пару десятков лет?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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