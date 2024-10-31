31 октября, 07:00Город
Началась регистрация на новый сезон экскурсий по столичным заводам
Началась регистрация на новый сезон экскурсий по столичным заводам. В рамках проекта "Открой#Моспром" гости увидят процесс изготовления уникальной продукции и узнают об истории промышленных компаний.
Участниками стали 35 высокотехнологичных предприятий. Они выпускают косметику, обувь, одежду, аппараты ИВЛ, кондитерские изделия и другое. Зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте "Открой#Моспром".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.