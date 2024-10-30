Более 150 экскурсий подготовлены для участников проекта "Открой#Моспром"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участники девятого сезона "Открой#Моспром" посетят 170 экскурсий на высокотехнологичных промышленных предприятиях с 5 по 22 ноября. Посетителям покажут производства косметики, обуви, одежды, кондитерских и хлебобулочных изделий, аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В этом сезоне к проекту присоединились четыре новых завода, которые выпускают елочные игрушки, одежду, кабельную продукцию и полиграфические изделия", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Участники проекта посетят фабрику "Коломеев", которая выпускает новогодние украшения. Здесь производят традиционные советские игрушки: шишки, елочки, домики, фигурки космонавтов, украшения для интерьера и кукол под елку. Большинство изделий изготавливается по старинным технологиям, а роспись выполняется вручную художниками.

В свою очередь, компания "Печатный дом "Тиссо" впервые для проекта продемонстрирует процесс производства открыток, книг, календарей, папок и других изделий. Также будет проведен мастер-класс по созданию блокнотов.

В рамках проекта участники смогут посетить фабрику "ПЛНБ Джинс", где создают джинсы, брюки, куртки, рубашки и другие изделия. В ходе экскурсии им расскажут о всех стадиях подготовки и изготовления продукции, а также об истории денима и бренда.

На заводе "Спецкабель", который участвует в проекте первый раз, можно будет увидеть производство кабельно-проводниковой продукции. Предприятие специализируется на изготовлении кабелей для нефтегазовой, энергетической, судостроительной и космической отраслей. Многие разработки компании уникальны и не имеют аналогов в мире. Ежегодно завод производит более 40 тысяч километров кабеля.

Между тем Сергей Собянин отметил, что промышленные предприятия, ранее перенесшие свои производственные площадки в регионы, стали все чаще возвращаться в Москву.

Он также обратил внимание, что раньше предприятия открывались, и туда приезжали устраиваться люди, а сейчас заводы переезжают к специалистам. В такой ситуации нужно развивать большие города, поскольку в них выше производительность.