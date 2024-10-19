Собянин отметил тренд по возвращению предприятий из регионов в мегаполис

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Промышленные предприятия, ранее перенесшие свои производственные площадки в регионы, стали все чаще возвращаться в Москву, отметил Сергей Собянин. Об этом он сказал, выступая на VII Московском финансовом форуме.

"У меня целая очередь стоит из них: "Дайте нам землю, мы построим новые заводы и переедем сюда". Я говорю: "Вы чего, вы же едете из промышленных регионов, которые традиционно производили эту продукцию". Они отвечают: "Ну, вы видите, сейчас идет развитие экономики, производства, ушли иностранцы со своим импортом, мы замещаем эту нишу, мы развиваем производство". А работать некому", – высказался мэр.

Собянин обратил внимание, что раньше предприятия открывались, и туда приезжали устраиваться люди, а сейчас заводы переезжают к специалистам. В такой ситуации нужно развивать большие города, поскольку в них выше производительность, объяснил градоначальник.

Ранее мэр сообщил, что каждый год в Москве открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий. Промышленные инвесторы возвращаются в столицу, так как здесь компетенции, кадры, рынок и хорошие условия для развития.

Собянин напомнил, что на долю Москвы приходится свыше 20% всего ВВП страны, который не связан с нефтью, газом и углем. Столицу он назвал центром производства, промышленности, экономики и финансов.

