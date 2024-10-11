Производство машин и оборудования увеличилось на 40% в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За первые восемь месяцев 2024 года предприятия Москвы увеличили выпуск транспортных средств и промышленного оборудования почти на 40%, сообщает Агентство "Москва".

Производство машин и оборудования имеет большое значение для работы различных отраслей экономики, а также для создания удобных условий жизни и развития транспортной системы. Столичным предприятиям доступны 20 системных финансовых и нефинансовых инструментов.

"Так, за первые восемь месяцев 2024 года столичные заводы почти на 40% увеличили производство машин и оборудования. В частности, отмечен рост выпуска станков для обработки металлов и прочих твердых материалов", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В настоящее время в столице более 260 предприятий занимаются разработкой и производством лазерных станков, оборудования для обработки металла, насосных установок, агрегатов для систем подачи топлива, конвейерных линий, систем вентиляции и других устройств.

Кроме того, в Москве наблюдается стабильный рост производства лифтов. Четыре компании при поддержке городских властей модернизируют производство, разрабатывают инновационные модели, в том числе высокоскоростные, и увеличивают объемы. За прошедший период они произвели более 8,5 тысячи лифтов, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Выпускаемые столичными предприятиями устройства пользуются значительным спросом как внутри страны, так и на международном рынке. За первые восемь месяцев 2024 года компании отгрузили продукции машиностроения на 153,6 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели такого же периода 2023 года", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Активное развитие предприятий говорит о том, что российские производители могут успешно соперничать с конкурентами и быстро подстраиваться под меняющиеся рыночные условия.

На промпредприятиях Москвы трудятся более 750 тысяч сотрудников. Ежегодно в столице открывается около 150 высокотехнологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов.

Между тем оборот московских производителей пищевой промышленности в январе – июне 2024 года составил около 382 миллиардов рублей, прибавив таким образом 8,7% в сопоставимых ценах в сравнении с итогами того же периода прошлого года. Пищевая промышленность столицы постепенно наращивает производство, что позволяет ей успешно замещать товары ушедших с российского рынка иностранных компаний.