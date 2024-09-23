"Известия": производство духов в России выросло в 2,5 раза

Фото: depositphotos/belchonock

Производство духов в России увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Россияне стали переходить на отечественный парфюм. Рост его производства в стране за год (июль 2024-го к июлю 2023-го) составил 28,4%", – говорится в сообщении.

Кроме того, доля рынка отечественных производителей на сегодняшний день фиксируется в 62%, продолжая расти. Данный показатель увеличился за год на 13%.

В связи с ростом российского производства сокращаются поставки из других государств. В июле они уменьшились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем после ухода крупных международных брендов россияне начали чаще собирать и модернизировать компьютеры самостоятельно – интерес к комплектующим вырос в 1,8–5 раз. Важную роль в росте продаж сыграл отложенный спрос: россияне, которые хотели обновить ПК в прошлом году, решили сделать этом в 2024-м. Кроме того, снизилась цена на память DDR5 – материнские платы и процессы, поддерживающие ее, стали доступнее.

