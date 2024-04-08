Путин поручил провести фестиваль продукции РФ с участием иностранных блогеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил российским властям проработать идею мероприятия, которое было бы призвано продвигать отечественную продукцию при помощи иностранных блогеров. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

"Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате", – отмечается в сообщении.

Поручение было дано российскому правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии столичного правительства. Доклад необходимо предоставить до 1 октября.

Идея была представлена во время форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Президенту РФ предложили продвигать отечественную продукцию при участии китайских блогеров.

Ранее руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что предприятия пищевой промышленности Москвы показали значительный рост производства в 2023 году. Многие при поддержке города уже разрабатывают новые продукты и начинают их выпуск. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. К ним, в частности, относятся целевые займы и субсидии, подчеркнул глава ведомства.

