Столичным предпринимателям рассказали о мерах поддержки для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные предприятия пищевой промышленности показали значительный рост производства в 2023 году. Многие при поддержке города уже разрабатывают новые продукты и начинают их выпуск, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Благодаря разносторонней поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент продукции, увеличивают объемы выпуска и поставляют ее на отечественный и зарубежные дружественные рынки", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, компания "Монетный двор", специализирующаяся на выпуске шоколадных изделий, разработала в прошлом году новый вид кондитерских мини-батончиков. На выставке "Моспром" предприятие заключило контракт на поставку продукции с партнерами из Казахстана.

Компания "Твердь" увеличила выпуск готовых блюд на 34% в сравнении с прошлым годом. Предприятие выпустило около 2,7 миллиона единиц готовой продукции.

"Мы ежегодно стремимся увеличивать выпуск продукции, улучшать бизнес-процессы и искать новые рынки сбыта. Значительную роль в развитии нашего предприятия играет поддержка города", – сообщил гендиректор компании Александр Рогов.

Московский производитель травяных чаев и пищевых добавок Istok Lab разработал новую линейку собственных товаров. Растения для новой линейки чая собирались вручную на Алтае. Она предназначена для чайных церемоний и будет продаваться в ограниченном количестве.

Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. К ним, в частности, относятся целевые займы и субсидии.

Ранее Сергей Собянин заявил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности вырос на 18,5% в 2023 году. Среди лидеров оказались производители одежды, фармацевтические производства, а также компании, изготавливающие электрооборудование.

