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29 октября, 07:15

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Москвичам рассказали, как проходит реставрация трех тематических павильонов на ВДНХ

Москвичам рассказали, как проходит реставрация трех тематических павильонов на ВДНХ

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На ВДНХ завершается реставрация еще трех тематических павильонов, которые приводят в порядок по архивным чертежам и фотографиям. Специалисты сохраняют оригинальные элементы декора и восстанавливают утраченные, как, например, на фронтоне павильона № 67 "Советская печать", где впервые за 70 лет отреставрировали деревянный барельеф.

Внутри павильона № 6 "Химия" воссоздают исторические витражи, а снаружи видны барельефы, сохранившиеся с 50-х годов XX века. В павильоне № 8 "Юные натуралисты" воссоздали стеклянный купол и вернули на место люстры, барельефы и терраццо.

За десять лет на территории ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия, включая исторические павильоны, фонтаны и памятники. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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