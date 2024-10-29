Москвичам рассказали, как проходит реставрация трех тематических павильонов на ВДНХ

На ВДНХ завершается реставрация еще трех тематических павильонов, которые приводят в порядок по архивным чертежам и фотографиям. Специалисты сохраняют оригинальные элементы декора и восстанавливают утраченные, как, например, на фронтоне павильона № 67 "Советская печать", где впервые за 70 лет отреставрировали деревянный барельеф.

Внутри павильона № 6 "Химия" воссоздают исторические витражи, а снаружи видны барельефы, сохранившиеся с 50-х годов XX века. В павильоне № 8 "Юные натуралисты" воссоздали стеклянный купол и вернули на место люстры, барельефы и терраццо.

За десять лет на территории ВДНХ отреставрировали 38 из 49 объектов культурного наследия, включая исторические павильоны, фонтаны и памятники.

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