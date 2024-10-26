В Московском зоопарке показали детеныша малайского медведя. Киперам удалось снять момент, когда семимесячный медвежонок просыпается. В зоопарк ее привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. Отмечается, что у новой обитательницы зоопарка хороший аппетит. Она питается молочной смесью и кусочками фруктов.

Малайский медведь – самый редкий и миниатюрный вид из семейства косолапых. Увидеть его в вольере москвичи смогут немного позже. Сейчас животное проходит период адаптации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.