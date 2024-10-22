Суд запретил пенсионеру из Бутово содержать коз на улице

Суд в Москве обязал жителя столицы Валерия Аникеева, разводящего коз, не выпускать животных на свободный выпас в город. При этом изымать их у пенсионера не будут.

Козы находятся на свободном выпасе и не раз становились героями публикаций в СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось, что они прыгают по машинам, объедают газоны и заходят в различные организации. Что теперь будет с животными? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

