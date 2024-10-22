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22 октября, 22:15

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Суд запретил пенсионеру из Бутово содержать коз на улице

Суд запретил пенсионеру из Бутово содержать коз на улице

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Москвич из Южного Бутова больше не сможет отпускать своих коз на самовыгул

Суд в Москве обязал жителя столицы Валерия Аникеева, разводящего коз, не выпускать животных на свободный выпас в город. При этом изымать их у пенсионера не будут.

Козы находятся на свободном выпасе и не раз становились героями публикаций в СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось, что они прыгают по машинам, объедают газоны и заходят в различные организации. Что теперь будет с животными? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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