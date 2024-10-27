Музей "Атом" на ВДНХ отметит 4 ноября первый день рождения

4 ноября музею "Атом" на ВДНХ исполнится год. С момента открытия уникальный выставочно-просветительский комплекс, посвященный ядерной энергии, посетили свыше 2,1 миллиона человек.

Здесь состоялось более 11 тысяч экскурсий, 400 мастер-классов, 200 занятий в лаборатории. В честь события гостей приглашают 1 ноября на тематический фестиваль "Цепная реакция". Вход и все мероприятия в этот день будут бесплатными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

