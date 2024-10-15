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15 октября, 15:35

Культура

"Звезды советского экрана": "Одинокая женщина желает познакомиться"

"Звезды советского экрана": "Одинокая женщина желает познакомиться"

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Январь 1987 года. Главный журнал СССР о кино "Советский экран" два раза в месяц рассказывает читателям актуальные новости о жизни артистов, студий и их работников, о новинках советского проката.

Во втором номере – статья о новой ленте "Одинокая женщина желает познакомиться". Обещают комедию с элементами мелодрамы. Премьера ожидается уже очень скоро – через несколько месяцев.

Как сценарист Виктор Мережко прочитал идею фильма на заборе? Почему пробы главных героев картины не проводились вообще? Что придумала Ирина Купченко, чтобы добавить себе возраст? За какие провинности Александра Збруева чуть не сняли с главной роли? И почему по поводу фильма "Одинокая женщина желает познакомиться" ломались копья?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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