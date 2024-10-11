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11 октября, 14:20

Культура

"Звезды советского экрана": "Солярис"

"Звезды советского экрана": "Солярис"

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Начало марта 1973 года, страна готовится к Международному женскому дню. На обложке журнала "Советский экран" – красивая молодая актриса. Это дочь Сергея Бондарчука, Наталья.

Она не дебютантка, в фильмографии уже 6 картин, но для обложки есть повод – ее главная роль в экранизации фантастического романа Станислава Лема "Солярис" знаменитым кинорежиссером Андреем Тарковским. Внутри журнала – две рецензии, в которых авторы спорят о достоинствах и недостатках фильма.

В чем Лем обвинил Тарковского? Из-за чего разразился конфликт между режиссером и актером Донатасом Банионисом? Как создали мыслящий океан планеты Солярис? Кто были соперницами Натальи Бондарчук на пробах на роль главной героини? И как Тарковский напугал японскую делегацию и режиссера Акиру Куросаву?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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