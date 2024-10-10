"Звезды советского экрана": Владимир Шевельков

Март 1986 года. На обложке выпуска журнала "Советский экран" – актер Владимир Шевельков. Уже сколько лет прошло с премьеры фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К.", но всякий раз, как его показывают по телевизору, старшеклассницы задаются вопросом: как Клава могла бросить такого красавца ради Лаврика?

Каким образом Владимир Шевельков смутил Любовь Полищук во время съемок картины "В моей смерти прошу винить Клаву К."? Как Михаил Пуговкин смешил Шевелькова прямо в кадре? За что Владимир Шевельков невзлюбил картину "Гардемарины, вперед!"? И почему зрители не увидели актера в продолжении фильма? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".