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31 октября, 07:45

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Телеканал Москва 24 покажет авторский проект музыканта Стаса Намина

Телеканал Москва 24 покажет авторский проект музыканта Стаса Намина

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На телеканале Москва 24 стартует авторский проект музыканта Стаса Намина "Приключения улиц". Автор многих популярных песен, создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк Горького" проведет 10 уникальных телевизионных экскурсий.

В каждом выпуске Намин отправится в увлекательное путешествие по Москве. Он пройдет по Никольской, Большой Якиманке, шоссе Энтузиастов, Большой Ордынке и другим улицам, которые стали родными и близкими музыканту.

Намин расскажет интересные исторические факты и гипотезы, мистические и забавные истории о столице. В цикле прозвучит композиция музыканта "Улицы Москвы" в исполнении автора.

Программа будет выходить на телеканале Москва 24 каждый день в 23:30 с 1 ноября.

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