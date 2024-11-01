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01 ноября, 19:45

Культура

На Тверском бульваре Москвы открылась выставка, посвященная Александру Ширвиндту

На Тверском бульваре Москвы открылась выставка, посвященная Александру Ширвиндту

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На Тверском бульваре открылась выставка, посвященная Александру Ширвиндту – известному советскому актеру, режиссеру и педагогу. На стендах представлены уникальные фотографии артиста и цитаты из его книг. Ширвиндт сыграл более 60 спектаклей и множество блестящих ролей в кино.

Проект подготовил департамент культуры Москвы совместно с Театром сатиры, где Ширвиндт проработал более 50 лет. Над экспозицией также трудился сын актера Михаил. Выставка продлится до 30 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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