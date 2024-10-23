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23 октября, 07:15

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В Москве готовится к открытию Национальный центр "Россия"

В Москве готовится к открытию Национальный центр "Россия"

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В Москве в "Экспоцентре" готовится к открытию Национальный центр "Россия", который должен стать продолжением одноименной выставки на ВДНХ. На площади 37 тысяч квадратных метров разместятся залы для постоянной и временной экспозиций, где будут представлены последние достижения отечественной промышленности.

Также посетители смогут посмотреть познавательные фильмы и насладиться национальными блюдами на фудкорте. Центр начнет работу 4 ноября и будет занимать три павильона на Красной Пресне, а в будущем планируется строительство отдельного здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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