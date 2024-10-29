Телеканал Москва 24 покажет историко-документальный проект музыканта Стаса Намина

Фото: пресс-служба Стаса Намина

Авторский проект музыканта Стаса Намина "Приключение улиц" стартует на телеканале Москва 24 с 1 ноября.

Зрители в рамках 10 серий узнают прошлое, настоящее и будущее столичных улиц, где родился и вырос известный музыкант. В их число входят Никольская, Восточная, Беговая улицы, Большая Якиманка, Большая Ордынка, шоссе Энтузиастов, Осенний бульвар, Фрунзенская набережная, проспект Мира, Мосрентген.

В ходе 10 телевизионных экскурсий Намин расскажет об истории возникновения городских дорог, объектах культуры, известных людях, которые здесь жили и живут.

"Москва – это мой город. Здесь много мест, которые для меня родные и близкие. Я родился в Москве, в роддоме Грауэрмана на Арбате, и всю свою жизнь прожил в этом городе, поэтому для меня улицы Москвы являются каким-то особым домом, который ни на что не похож и обладает особым теплом и уютом, который я не встречал ни в одном другом городе мира", – указал музыкант.

Юность Намин провел в знаменитом Доме на набережной, при этом весь центр города так или иначе присутствовал в его молодости, поэтому он помнит разные времена и облик городского пространства.

Зрителям также покажут наглядную графику, включая интерактивные карты и схемы, архивные снимки и видео, 3D-модели и анимацию, а также реставрацию исторических событий.

"Москва сегодня реально один из самых лучших городов мира. И мне здесь комфортно. Я вижу, как он сейчас развивается, и чувствую в этом городе что-то, что невозможно объяснить. Я очень люблю этот город", – добавил Намин.

Программа будет выходить на телеканале Москва 24 каждый день в 23:30 с 1 ноября.

Ранее Стас Намин в ходе интервью рассказывал, как "ломал" железный занавес, как рок-культура пришла в Россию и почему она умирает во всем мире. Также он поделился, как песня "Мы желаем счастья вам" стала всенародным хитом и почему его театр особенный.

