"Звезды советского экрана": лучшие роли Натальи Селезневой

Ноябрь 1964 года. Самая интересная рубрика журнала "Советский экран" – "Идут съемки". В ней читатели находили информацию о новинках кино. В этом выпуске говорилось о новой комедии, которую снимал Леонид Гайдай. На цветных фотографиях была изображена очаровательная девушка с лучистыми распахнутыми глазами, глядя на которую хотелось улыбнуться. Ее имя – Наталья Селезнева. Очень скоро его узнала вся страна. Это случилось через несколько месяцев, когда на экраны вышел фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Ее полюбили все зрители, а по сюжету киноленты в нее был влюблен партнер Александр Демьяненко.

Зачем на пробах к фильму "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Наталья Селезнева решила раздеться перед режиссером? Как мини-юбка Селезневой вызвала скандал на Центральном телевидении? Как фильм "Иван Васильевич меняет профессию" сделал из Натальи Селезневой икону стиля? Почему режиссер Леонид Гайдай решил подставить актрису на международном кинофестивале? Как сын Селезневой едва не сорвал съемки комедии "Не может быть!"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".